Feldkirch: 13-Jähriger rettet Siebenjährigen vor Ertrinken!

Ein 13-jähriger Bub hat im Waldbad Gisingen einem Siebenjährigen das Leben gerettet. - © VOL.AT

Ein 13-jähriger Bub hat zusammen mit dem Bademeister am späten Mittwochnachmittag einen Siebenjährigen im Waldbad in Feldkirch-Gisingen vor dem Ertrinken gerettet. Der Junge zog das leblose Kind aus dem Wasser und ermöglichte so die Reanimation durch den Bademeister.