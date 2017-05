Fekete und GrasbÃ¶ck verlÃ¤ngern in Feldkirch

Der FBI VEU Feldkirch bleiben zwei Stammspieler auch in der kommenden Saison erhalten. Stürmer Daniel Fekete spielt ein weiteres Jahr in Feldkirch und geht somit in seine insgesamt achte Saison bei der VEU. In der letzten Saison verzeichnete der 35-jährige Angreifer in 42 Einsätzen 28 Punkte (11 Tore, 17 Assists). Durch seine Routine und Erfahrung ist Fekete ein wichtiger Leistungsträger im Team von Michael Lampert. Ebenfalls weiter im Dress der VEU spielen wird Sven Grasböck, ein echtes Feldkircher Eigengewächs. Mit seinen 22 Jahren geht Grasböck bereits in die siebente Saison, in der er in der Kampfmannschaft zum Einsatz kommt. Gerade in der letzten Saison hat sich Grasböck sportlich enorm weiterentwickelt, damit wird er auch 2017/18 eine wertvolle Stütze in der Defensive der Montfortstädter sein.