Feiner Sound in gemütlicher Atmosphäre

Göfis (ceg). Kein Einsehen hatte der Wettergott mit dem letzten Teil der Bugo Sommersession in Göfis. So wurde die Veranstaltung kurzerhand nach drinnen verlegt, was zwar das Platzangebot schmälerte, der guten Stimmung aber keineswegs Abbruch tun konnte. Wolfgang Lindners Band „Vibes and Pipes“ verwöhnte die Gäste dabei mit Jazzmusik allererster Güte. Lindner, selbst in Göfis wohnhaft, und sein noch fast neu zusammengestellte Ensemblemit Klaus Kemmerling, Bernhard Klas und Stefan Greussing konnte sowohl den Jazzliebhaber überzeugen, als auch jene Gäste die einfach nur einen gemütlichen Abend mit Freunden verbringen wollten.

Besonders bemüht um die Besucher erneut Büchereileiter Rudi Malin und sein Team. Feinste Speisen vom nebenan liegenden Gastlokal Consum, kühle Getränke und frisch gezapftes irisches Guinnessbier fanden bei den Gästen großen Anklang. So trotze man gemeinsam dem Wetter und auch die verlängerten Büchereiöffnungszeiten wurden genützt. Denn bei jeder Sommersession haben die Bücherwürmer auch die Möglichkeit, Literatur auszuleihen, in den rund 70 Zeitschriften zu lesen, oder einfach nur etwas zu schmökern.

Das Konzert mit den „Vibes and Pipes“ war der vierte und letzte Teil der Sommersession, die Bücherei wird sich im Herbst wieder ihrer Kernaufgabe widmen, Leiter Rudi Malin stellte aber eines klar: „Der nächste Sommer kommt bestimmt und dann gibt es die nächste Sommersession.“