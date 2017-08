Feiern wie Sebastian Kneipp

Erstmals waren Bürgermeister Christian Loacker und Vizebürgermeister Clemens Ender als Ministranten für die Feldmesse im Einsatz. Ganz unter dem Motto „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ zelebrierte Pfarrer Rainer Büchel die Messe unter freiem Himmel. In der Predigt am Feiertag wurde auf die fünf Säulen des Pfarrer Kneipp aufmerksam gemacht. Dieser betonte zeitlebens den Grundsatz dass „die Natur die beste Apotheke“ sei. Im Zuge der Festmesse wurden die vielen Kräutersträußchen gesegnet. Anschließend begrüßte Kneipp Aktiv Obfrau Ingrid Metzler zum 30. Kneippfest. Die Musiker der „Nachtfalter“ unterhielten mit Evergreens und bekannten Hits aus den vergangenen Jahrzehnten und ließen bei den zahlreichen Gästen gute Laune aufkommen. Neben Labg. Werner Huber, Hannelore Peter (zämma leaba), Maria Ellensohn-Schmid und Timo Loacker (Loacker Tours) ließen sich auch Werner Ströhle (Sportgemeinschaft Götzis), Alfons Loacker, Franz-Josef Ellensohn, Edith Oberhauser und die langjährige ehemalige Kneipp-Obfrau Maria Högger die gegrillten Spezialitäten sowie die kühlen Getränke und das Kuchenbuffet am Feiertag schmecken.