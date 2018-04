Feiern wie Früher!

Die sechste Ü-39-Party war wieder ein voller Erfolg

Der Freizeit-, Sport- und Kulturverein Altach (FSK Be One) hatte sich wieder ordentlich ins Zeug gelegt damit die Besucher einen tollen Abend erleben konnten. „Wir legen viel Wert auf Details, so gibt es Gläser und keine Becher, einen auserlesenen Wein und im Gin Tonic ist eine Gurkenscheibe“, so Heike Martin vom FSK Be One.