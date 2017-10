Feiern im El Capitán-Partybus

Zum 10-jährigen Jubiläum des El Capitán Rankweil fährt von 25. bis 28. Oktober der hauseigene Partybus wieder durchs Ländle. Der genaue Fahrplan richtet sich nach den Gewinnern, die am Gewinnspiel für eine Partyfahrt teilgenommen haben. Bekanntgegeben werden die Abholorte jeweils auf der Homepage des El Capitán. Als besonderes Highlight ist an den Jubiläumstagen der Captain mit an Board, der für eine ausgelassene Stimmung sorgt. Musik und Getränke stehen den Partygästen ebenfalls schon im Bus zur Verfügung. „Der Grundgedanke des Partybusses war es, Gäste von verschiedenen Veranstaltungen zur Aftershowparty ins El Capitán zu bringen“, informiert die Organisatorin Sabrina Schüttel. Auch die Rückfahrt ist mit einem Ticket für den Partybus gesichert. Die Gäste werden nach dem Feiern wieder an ihre Abholstation zurückgebracht. Für alle, die am Gewinnspiel nicht erfolgreich waren, besteht die Möglichkeit, „hop on“ Einzel- bzw. Gruppentickets online zu buchen. „Wir bieten auch Sonderfahrten an. Im Bus ist für 30 bis 40 Personen Platz. Besonders beliebt ist dieses Angebot für Firmen, die nach ihrer internen Feier im El Capitán den Abend ausklingen lassen möchten.“ SAR