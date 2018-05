Feierliche Erstkommunion in Silbertal

In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich drei Mädchen und sechs Buben der Pfarrgemeinde Silbertal gemeinsam mit ihrer Religionslehrerin Elisabeth Piske, ihrer Klassenlehrerin Brigitte Bargehr, Pfarrer Georg Nigsch und ihren Eltern auf ihre Erstkommunion vorbereitet.

An ihrem Ehrentag begleiteten viele Verwandte, Freunde und Bekannte die festlich gekleideten Erstkommunikanten in die Kirche. Pfarrer Georg Nigsch gestaltete einen sehr lebendigen und persönlichen Gottesdienst, an welchem die Erstkommunikanten mit Freude und sehr aufmerksam teilnahmen. Und so wie die Kinder strahlte auch das Sonne vom Himmel.