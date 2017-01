Fehlstart in Uri will RHC Dornbirn vermeiden

Neben dem NLA-Rückspiel sind die Würfel auch für den Schweizer Final Four Cup vom 27.–28.01.17 gefallen. Den Zuschlag für die Austragung des Schweizer Final Fours, für welches sich auch die Dornbirner bewarben, erhielt der RHC Uri. Somit treffen die Jungs um Coach „Chus“ Gende im Halbfinale am 27.01. erneut auf Uri.

Bei den spielstarken und unberechenbaren Stieren wollen die Messestädter am Samstag einen Fehlstart, wie Uri vergangenes Wochenende in Uttigen, unbedingt vermeiden. Obwohl die Dornbirner das Hinspiel zum NLA-Ligaauftakt in eigener Halle knapp mit 3:2 für sich entschieden, wäre eine Prognose abzugeben sehr gewagt. Jeder Punkt zählt in der Tabelle und das Playoff noch in weiter Ferne, obwohl es im Moment nicht schlecht aussieht, können sich die Gende-Boys nicht auf dem dünnen Polster ausruhen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass es für beide Mannschaften um enorm viel geht.

Schweizer NLA

Samstag, 14.01.17, 18 Uhr, Rollhockey-Halle Seedorf

RHC Uri – RHC Dornbirn