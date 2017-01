Fehlstart für DEC gegen Znojmo

Nach den zuletzt guten Ergebnissen war man im Lager der Dornbirner mit Selbstvertrauen nach Tschechien gereist, um einen guten Start in die Play-Off Qualifikation zu schaffen. Am Ende unterlagen die Bulldogs trotz zwischenzeitlicher Führung deutlich mit 2:6.

Sylvester brachte den DEC in der zehnten Minute auf Zuspiel von Livingston in Front und diese Führung hielt auch bis in die 28. Minute, da besorgte Sulak den Ausgleich für die Gastgeber. Macierzynski traf nach etwas mehr als einer halben Stunde zur neuerlichen Führung für die Dornbirner, dies sollte allerdings das letzte Mal an diesem Abend sein, dass sich die Cracks von Dave MacQueen freuen durften.

Zwar ging man mit diesem Spielstand in den letzten Spielabschnitt, in dem man allerdings komplett auseinander brechen sollte. Yellow Horn erzielte in Überzahl den Ausgleich (47.), danach brachen alle Dämme. Bartos und erneut Yellow Horn brachten die Tschechen mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 13 Sekunden auf die Siegerstraße, Mcmonagle (PP./57.) und Sulak (SH./58.) stellten mit ihren Treffern den 6:2-Endstand in dieser Partie her.