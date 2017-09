Mit Stefan Fegerl und Robert Gardos haben es bei den Austrian Open in Linz zwei der vier in Runde eins angetretenen ÖTTV-Asse ins Achtelfinale geschafft. Liu Jia und Sofia Polcanova scheiterten hingegen am Donnerstag gleich zum Auftakt gegen Qualifikantinnen klar. Liu unterlag der Japanerin Kyoka Kato ebenso 0:4 wie Polcanova der Chinesin Chen Ke.

Fegerl verlor gegen Ho Kwan Kit aus Hongkong zwar die ersten beiden Sätze, behielt schließlich aber doch noch sicher mit 4:2 die Oberhand. Sein nächster Gegner ist am Freitag der Chinese Yan An. Gardos bezwang zum Auftakt mit dem Weltranglisten-35. Liang Jingkun überraschend einen Spieler aus China mit 4:2. Im Achtelfinale trifft er entweder auf Lin Gaoyuan (CHN) oder Marcos Freitas (POR). (APA)