Federer wahrte mit Halbfinaleinzug Chance auf Platz eins

Der Siegeszug des Schweizers geht weiter - © APA (AFP/Getty)

Roger Federer hat beim Masters-1000-Turnier in Montreal mit einem 6:4,6:4-Sieg gegen den Spanier Roberto Bautista Agut das Halbfinale erreicht. Nun trifft er auf Robin Haase und hat gute Chancen, in zehn Tagen, nach dem Turnier in Cincinnati, wieder die Nummer 1 zu werden.