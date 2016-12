Federer will 2017 wieder durchstarten - © APA (AFP)

Der langjährige Weltranglisten-Erste Roger Federer hat vor seiner Rückkehr auf die Tennis-Tour bekräftigt, dass er noch einige Jahre spielen will. Der Schweizer sagte am Freitag, mit einem Karriereende beschäftige er sich selbst nicht. “Nur wenn ich danach gefragt werde, denke ich an solche Dinge”, erklärte der 35-Jährige in Perth.