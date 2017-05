Federer verzichtet auf Teilnahme an French Open

Federer konzentriert sich auf die Rasen- und Hartplatzsaison - © APA (AFP/Archiv)

Der Schweizer Tennisstar Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme an den heurigen French Open. Der 35-Jährige kündigte am Montagabend an, dass er das am 28. Mai beginnende Grand-Slam-Turnier in Paris, das er 2009 gewonnen hat, auslassen wird. Es sei für ihn ratsamer, sich auf die Rasen- und die Hartplatzsaison zu konzentrieren, erklärte der Sieger von 18 Grand-Slam-Bewerben.