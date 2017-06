Federer im Eiltempo zu neuntem Titel in Halle

In 52 Minuten war der Käse vom Schweizer gegessen - © APA (dpa)

Mit einer Tennis-Gala der Extraklasse hat Roger Federer zum neunten Mal das Turnier in Halle in Westfalen gewonnen und Deutschlands Zukunftshoffnung Alexander Zverev eine beeindruckende Lehrstunde erteilt. Der 35-jährige Schweizer setzte sich am Sonntag im Endspiel in nur 52 Minuten mit 6:1,6:3 durch und feierte damit eine perfekte Generalprobe für den Rasen-Klassiker in Wimbledon in einer Woche.