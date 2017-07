Federer triumphierte zum achten Mal in Wimbledon

Der Schweizer war im Finale ungefährdet - © APA (AFP)

Roger Federer hat am Sonntag seinen großen Traum vom achten (Rekord-)Wimbledon-Titel wahr gemacht: Der 35-jährige Schweizer ließ im Endspiel der All England Tennis Championships in London dem erstmals im Wimbledon-Endspiel stehenden Kroaten Marin Cilic keine Chance und gewann in seinem elften Endspiel an der Church Road seinen bereits 19. Major-Titel nach 101 Minuten mit einem 6:3,6:1,6:4.