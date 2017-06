Federer scheiterte im Stuttgart-Achtelfinale an Haas

Federer ist seine Rückkehr auf die Tennis-Tour misslungen - © APA (AFP)

Roger Federer ist mit einer Achtelfinal-Niederlage gegen Tommy Haas die Rückkehr auf die Tennis-Tour misslungen. Beim Rasenturnier in Stuttgart verlor der topgesetzte Schweizer am Mittwoch das erste Spiel nach zehnwöchiger Wettkampfpause überraschend mit 6:2,6:7(8),4:6. Damit verpasste Federer seinen 1100. Sieg auf der Tour, für den 35-Jährigen war es erst die zweite Niederlage in diesem Jahr.