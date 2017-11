Federer mit weißer Weste ins Masters-Halbfinale

Roger Federer gewann auch sein drittes Gruppenspiel in London

Roger Federer gewann auch sein drittes Gruppenspiel in London ©APA (AFP)

Roger Federer hat am Donnerstag seine weiße Weste bei den mit 8 Mio. Dollar dotierten ATP Finals in London gewahrt. Der als Nummer zwei gesetzte Topfavorit besiegte in Gruppe "Boris Becker" den als Nummer 5 gesetzten Kroaten Marin Cilic 6:7(5),6:4,6:1 und hat damit bereits wieder 600 Zähler für die ATP-Rangliste gewonnen. Für Cilic war es im dritten Spiel die dritte Niederlage.

Federer stand ja schon am Dienstag als Gruppensieger und Halbfinalist fest. Er trifft nun am Samstag im Halbfinale (nicht vor 15.00 Uhr) entweder auf den als Nummer 4 gesetzten Dominic Thiem oder den als Nummer 7 gereihten Belgier David Goffin. Das Entscheidungsspiel der Gruppe “Pete Sampras” geht am Freitag (nicht vor 15.00 Uhr/live Sky) über die Bühne.