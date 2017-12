Federer akklimatisiert sich bereits in Australien

Federer akklimatisiert sich bereits in Australien ©APA (AFP)

Federer akklimatisiert sich bereits in Australien ©APA (AFP)

Federer mit Sieg beim Hopman Cup in neue Saison gestartet

Tennis-Superstar Roger Federer hat seine Saison am Samstag erfolgreich begonnen. Der 36-jährige Schweizer setzte sich beim Hopman Cup in Perth gegen den Japaner Yuichi Sugita souverän mit 6:4,6:3 durch. Die Nummer zwei der Welt war beim Teambewerb in weiterer Folge auch noch im Mixed-Doppel mit seiner Landsfrau Belinda Bencic im Einsatz.

Im Gegensatz zu seinen verletzten bzw. angeschlagenen Rivalen Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray oder Stan Wawrinka hat Federer eine reibungslose Vorbereitung hinter sich. Der 19-fache Major-Sieger geht damit als Favorit in die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ab Mitte Jänner. Federer ist in Melbourne Titelverteidiger.