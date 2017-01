Federer nach Sieg gegen Wawrinka im Australian-Open-Finale

Federer blieb Sieger im Schweizer Duell gegen Wawrinka - © APA (AFP)

Nach halbjähriger Verletzungspause und dem damit verbundenen Rückfall auf Weltranglistenplatz 17 hat es Roger Federer in seinem ersten Turnier nach dem Wiedereinstieg bei den Australian Open in das Finale geschafft. Der 35-Jährige besiegte am Donnerstag im Halbfinale seinen Schweizer Landsmann Stan Wawrinka in fünf Sätzen 7:5,6:3,1:6,4:6,6:3 und steht zum bereits 28. Mal in einem Major-Endspiel.