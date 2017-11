Federer meisterte erste Hürde bei ATP Finals

Der sechsfache Sieger der ATP Finals ist nach einem Jahr Pause in die Londoner O2-Arena zurückgekehrt, als wäre er nie weg gewesen. Der 36-jährige Schweizer Superstar Roger Federer, der von den 17.500 Fans mit großem Jubel begrüßt wurde, benötigte gegen den einzigen Nicht-Europäer im Feld, Jack Sock (USA-8), 91 Minuten zum 6:4,7:6(4)-Erfolg in der Gruppe "Boris Becker".

Zum Beispiel sich an die Bedingungen zu gewöhnen spielt gerade im ersten Match eine große Rolle. Der Court fühlte sich für den 19-fachen Major-Sieger schneller an als vor zwei Jahren.

Die ausverkaufte Arena bekam am Sonntag aber auf dem Court auch die Nummer eins der Welt zu sehen. Rafael Nadal, der erst am Montag in der Gruppe von Dominic Thiem gegen David Goffin (BEL-7) sein erstes Spiel bestreitet, wurde im Anschluss an die Federer-Partie geehrt. Zum vierten Mal in seiner Karriere nach 2008, 2010 und 2013 beendet der 31-jährige Spanier ja unabhängig vom Ausgang dieses Events das Jahr als Nummer eins der Welt. Nadal ist der älteste Spieler, der seit Einführung der Weltrangliste 1973 das Jahr als Erster beenden wird.