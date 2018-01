Federer holte mit Australien-Triumph 20. Grand-Slam-Titel

Der Schweizer Roger Federer hat zum insgesamt sechsten bzw. zum zweiten Mal in Folge die Australian Open im Tennis gewonnen. Am Sonntag setzte sich der 36-Jährige im Endspiel in Melbourne gegen den Kroaten Marin Cilic mit 6:2,6:7(5),6:3,3:6,6:1 durch und baute damit seine eindrucksvolle Major-Bilanz weiter aus. Federer hält nun bei 20 Grand-Slam-Turniersiegen.

Der 29-jährige Cilic, der auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach den US Open 2014 gehofft hatte, forderte den Altmeister. Im ersten Satz noch kalt erwischt, schlug er im zweiten Durchgang zurück und erstarkte nach verlorenem dritten neuerlich. Der Kroate schien vor Beginn des finalen Satzes sogar im Vorteil, geriet dort aber schnell 0:3 in Rückstand und erholte sich davon nicht mehr.

Trotz der Niederlage wird Cilic in der kommenden Weltrangliste erstmals auf Rang drei aufscheinen. Federer bleibt hinter Leader Rafael Nadal aus Spanien Zweiter.