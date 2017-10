Federer gewann in Shanghai seinen 94. ATP-Titel

Roger Federer bezwang wieder einmal Rafael Nadal - © APA (AFP)

Roger Federer hat am Sonntag in Shanghai seinen 94. ATP-Titel gewonnen. Der Schweizer Superstar beendete im Traumfinale des Masters-1000-Turniers die 16 Spiele währende Siegesserie von Rafael Nadal mit einem brillanten 6:4,6:3-Erfolg in nur 72 Minuten. Federer freute sich über seinen schon sechsten Titel 2017 bzw. den zweiten in Shanghai nach 2014.