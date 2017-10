Federer gelang US-Open-Revanche gegen Del Potro

Roger Federer trifft im Finale auf Rafael Nadal - © APA (AFP)

Roger Federer ist am Samstag nach hartem Kampf die Revanche für die Viertelfinal-Niederlage bei den US Open gegen Juan Martin Del Potro gelungen. Der 36-jährige Weltranglisten-Zweite besiegte den Argentinier im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai nach 1:57 Stunden mit 3:6,6:3,6:3 und sicherte dem Turnier damit sein Traumfinale. Denn Federer trifft am Sonntag auf Rafael Nadal.