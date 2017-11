Federer bei ATP Finals im Halbfinale ausgeschieden

Tennis-Superstar Roger Federer hat überraschend das Endspiel der ATP Finals in London verpasst. Der 36-jährige Schweizer verlor am Samstag im Halbfinale gegen den Belgier David Goffin 6:2,3:6,4:6. Goffin, der am Vortag ÖTV-Star Dominic Thiem eliminiert hatte, trifft im Finale auf den Sieger aus Grigor Dimitrow gegen Jack Sock.

Den ersten Satz gewann der Grand-Slam-Rekord-Champion noch ohne Probleme, doch dann steigerte sich der Außenseiter und setzte sich vor rund 17.000 Zuschauern souverän durch. Der 26 Jahre alte Weltranglisten-Achte besiegte Federer im siebenten Duell zum ersten Mal. Zuvor hatte der Schweizer 13 Partien in Serie gewonnen und in diesem Jahr von 56 Spielen nur vier verloren. Der Weltranglisten-Zweite ist mit sechs ATP-Finals-Titeln Rekordsieger.

Goffin hatte bei seiner ersten offiziellen WM-Teilnahme in der Gruppenphase bereits den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal bezwungen, der sich danach verletzungsbedingt aus dem Turnier zurückzog. Am Freitag hatte er im direkten Duell um den Aufstieg Thiem mit 6:4,6:1 keine Chance gelassen.

Für den Abend (21.00 Uhr/MEZ) war das zweite Halbfinale zwischen dem Bulgaren Grigor Dimitrow und dem US-Amerikaner Jack Sock angesetzt. Sollte Sock das Finale gegen Goffin erreichen, würde Thiem in der Weltrangliste aus den Top 5 fallen.