Federer auf Weg zu 9. Halle-Titel schon im Halbfinale

Federer kann zufrieden sein - © APA (dpa)

Roger Federer nimmt beim Tennis-Turnier in Halle Kurs auf seinen neunten Titel. Der Schweizer setzte sich bei den Gerry Weber Open am Freitag ohne Mühe mit 6:3,6:4 gegen den deutschen Titelverteidiger Florian Mayer durch und steht zum 13. Mal in Folge im Halbfinale. Vorletzte Hürde auf dem Weg zum Triumph bei dem mit 1,966 Millionen Euro dotierten Rasenevent ist der Russe Karen Chatschanow.