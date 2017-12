Februar 2017: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Auch im Februar 2017 sind traurige Ereignisse zu verzeichnen. Ein zweijähriges Mädchen wurde in Dornbirn von einem Traktor überrollt und tödlich verletzt. In Bregenz wurde eine 65-jährige Frau Opfer eines Gewaltverbrechens. Zu einer Massenschlägerei kam es in Hohenems, als mögliche Ursache wurde ein Beziehungsdrama vermutet. Ebenfalls in Hohenems wurde ein 62-Jähriger grundlos von drei jungen Männern verprügelt. Eine 13-jährige Dornbirnerin konnte nach einer Vermisstenmeldung wieder gefunden werden. Und Vorarlberg wandte sich mit einer Videobotschaft an den US-Präsidenten: "Vorarlberg second, Mr. Trump!"

10. Nacktfoto-Skandal um Lena Meyer-Landrut Ein Foto-Dieb forderte von der Sängerin Lena Meyer-Landrut hohe Geldsummen für intime Privatfotos, die von einem geklauten Laptop stammen sollten. Mehr lesen…

9. Wir sagen: “Vorarlberg Second, Mister Trump!” Amerika steht fix an erster Stelle – doch um den zweiten Platz in Trumps Rangliste war ein heißer Kampf entbrannt. Nach den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland, Kasachstan, Ostfriesland und dem Iran präsentierte sich auch Vorarlberg. Mehr lesen…

8. Emotionaler Neureuther holt Slalom-Bronze bei WM: “Kommt alles hoch” Felix Neureuther hat es doch noch geschafft und im letzten Rennen der WM eine Medaille gewonnen. Inmitten dieses famosen Happy Ends konnte selbst der erfahrene Felix Neureuther die Tränen nicht mehr zurückhalten. Mehr lesen…

7. Cathy Lugner begeht mit Instagram-Post Fauxpas am Wiener Opernball Die Feierlichkeiten rund um den Wiener Opernball waren vom Ableben von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser überschattet, vor der Eröffnung wurde eine Trauerminute abgehalten. Ausgerechnet Richard Lugners Ex-Frau Cathy Lugner leistete sich auf Twitter und Instagram einen gewaltigen Fauxpas. Mehr lesen…

Mein Kleid :) ❤️ was sagt ihr? Ich sage: sexy, statt trauern! https://t.co/qM8R1jZdGl — Cathy Lugner (@CrazyKaizzi) 23. Februar 2017

6. 62-Jähriger in Hohenems grundlos verprügelt Ein 62-jähriger Spaziergänger wurde in Hohenems auf offener Straße offenbar grundlos von drei jungen Männern verprügelt und schwer verletzt. Mehr lesen…

5. Massenschlägerei: Beziehungsdrama als mögliche Ursache Nach Informationen der Polizei dürfte eine Beziehungsstreitigkeit Schuld an der Massenschlägerei in Hohenems sein. Der Konflikt zwischen den beiden Großfamilien dürfte sich den ganzen Tag über hochgeschaukelt haben, am Abend kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Mehr lesen…

4. Massenschlägerei in Hohenems Zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Familien kam es in der Lustenauer Straße in Hohenems. Rund 25 Personen waren beteiligt, sieben davon wurden verletzt. Mehr lesen…

3. Mordalarm in Bregenz – Tatverdächtiger bereits festgenommen Eine 65-jährige Frau in Bregenz wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in der Arlbergstraße gerufen, bei den Löscharbeiten entdeckten sie die Frau. Sie wies zahlreiche Stichverletzungen auf, war schwer verletzt und verstarb noch an Ort und Stelle. Schon wenig später wurde ein Verdächtiger festgenommen. Mehr lesen…

2. Traktor überrollt Kind: Zweijähriges Mädchen stirbt bei Unfall in Dornbirn Tragischer Unfall in Dornbirn: Ein 37-jähriger Mann ließ seine beiden Kinder auf seinem Traktor mitfahren, während einer Rückwärtsfahrt fiel seine zweijährige Tochter vom Traktor und wurde vom linken Hinterrad überfasst. Dass etwas passiert war, merkte der Mann erst, als sein dreijähriger Sohn lautstark zu weinen begann. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Mehr lesen…