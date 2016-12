Februar 2016 – ein Jahresrückblick: Die meistgeklickten Artikel auf VOL.AT

10. Poker-Millionär protzt mit Sex-Orgie

Er ist Poker-Millionär, Mega-Macho, Waffenfetischist und wohl einer der größten Internet-Protzer aller Zeiten: Kaum ein anderer inszeniert seinen Lifestyle so eindrucksvoll wie der 34-jährige Amerikaner Dan Bilzerian. Zum Artikel.

9. Nordkorea holt sich Doppelmayr-Anlage

Doppelmayr hatte immer wieder betont, dass für sie eine Kooperation in Nordkorea nicht denkbar sei. Zur großen Überraschung stand im einzigen Skigebiet Nordkoreas Masikryong dann eine Anlage des Vorarlberger Unternehmens. Zum Artikel.

8. Rache zum Valentinstag: Betrogener Freund stellt (Ex-)Freundin auf YouTube bloß

Rache ist süß, heißt es – und das nimmt am Valentinstag offenbar so mancher wörtlich: Am Tag der Liebe präsentierte ein junger Mann seiner Freundin den Beweis dafür, dass sie ihn betrügt – stets die Kamera auf sie gerichtet. Die Racheaktion an seiner nunmehrigen Ex landete auf YouTube, der Clip wurde zum viralen Internet-Hit. Zum Artikel.

7. Street Food Festival-Organisator: “Der Ärger ist nicht gerechtfertigt”

“Mega viele Leute, lange Wartezeiten bei den Ständen und teures Essen”, hatten Besucher das European Street Food Festival in Dornbirn kritisiert. Im VOL.AT-Gespräch wehrte sich Organisator Jochen Auer gegen die Vorwürfe. Zum Artikel.

6. Bezauer Landwirt bringt Fernseh-Zuschauer zum Lachen

Puls4-Moderator Chris Stephan war im Zuge seiner Sendung “Drück die 4” zu Besuch auf einem Bauernhof in Bezau. Bauer Peter bewies dabei durchaus Humor und brachte mit seinen flotten Sprüchen die Fernseh-Zuschauer zum Lachen. Zum Artikel.

5. Heftiger Streit bei den Lugners am Wiener Opernball

Der Wiener Opernball endete bei Richard und Cathy Lugner mit einer heftigen Auseinandersetzung. Bereits in der Loge wurde diskutiert.

Der Wiener Opernball endete bei Richard und Cathy Lugner mit einer heftigen Auseinandersetzung. Bereits in der Loge wurde diskutiert. Zum Artikel.

4. 36 sensationelle Matura-Videos aus Vorarlberg: Jetzt auf VOL.AT abstimmen!

Beim Matura-Gewinnspiel von WANN & WO wurden insgesamt 36 Videos eingereicht. Auf VOL.AT konnte man über seinen Favoriten abstimmen. Zum Artikel.

3. Vonn kann nackt auch Klimmzüge

US-Skistar Lindsey Vonn zeigte sich im Februar äußerst offenherzig. Nach Bodypainting-Bildern schob sie ein Video nach, das sie bei Nackt-Klimmzügen zeigt. Zum Artikel.

2. Lindsey Vonn (fast) nackt in der “Sports Illustrated”

Lindsey Vonn – Lindsey Vonn added a new photo. | Facebook Lindsey Vonn added a new photo.

Die Bademoden-Ausgabe des US-Magazins “Sports Illustrated” hatte es in sich: Ski-Star Lindsey Vonn, Tennis-Beauty Caroline Wozniacki und Martial Arts Kämpferin Ronda Rousey ließen sich quasi nackt ablichten. Zum Artikel.

1. Schweres Zugunglück in Bayern – Zehn Tote und 80 Verletzte

Bei einem schweren Zugsunglück in Bad Aibling in Oberbayern kamen zehn Menschen ums Leben. Nach den ersten Vernehmungen der Polizei ergab sich im Zusammenhang mit dem Unglück kein dringender Verdacht gegen den Fahrdienstleiter. Zum Artikel.

Später musste diese Einschätzung aber revidiert werden – erst kürzlich wurde der Fahrdienstleiter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

