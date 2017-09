FDP stellt Bedingungen für Regierungsbeteiligung nach Wahl

Lindner ist klar gegen "Transferunion" - © APA (dpa)

Eine Woche vor der Bundestagswahl in Deutschland hat FDP-Chef Christian Lindner Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung seiner Partei aufgestellt. Lindner machte auf dem FDP-Parteitag am Sonntag in Berlin deutlich, dass die Liberalen eine Umwandlung der Eurozone in eine “Transferunion” nicht mittragen würden. Außerdem erklärte er ein Einwanderungsgesetz zur “Koalitionsbedingung”.