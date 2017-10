FDP, Grüne loten Chance einer Regierungszusammenarbeit aus

FDP und Grüne treffen sich in Berlin - © APA (dpa)

In Deutschland haben die beiden Kleinparteien FDP und Grüne am Donnerstag die Möglichkeiten für eine Regierungszusammenarbeit ausgelotet. Jeweils sechs Unterhändler beider Parteien trafen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin zusammen. FDP und Grüne müssen sich verständigen, damit Kanzlerin Angela Merkel eine “Jamaika-Koalition” bilden kann.