FC Sulz gewinnt Offensivspektakel gegen FC Thüringen

Nach dem 6:3-Heimsieg gegen FC Thüringen hat FC Sulz sogar noch reelle Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. Die neun Tore vom Spiel gibt es im Ländlekicker.VOL.AT-Video

Am 19. Mai traf Sulz in der 22. Runde der 1. Landesklasse zuhause auf BayWaLamag FC Thüringen. In der ersten Hälfte waren sich beide Teams noch ebenbürtig, es ging mit 2:2 in die Kabinen. Nach der Pause entschied die Mannschaft aus Hohenems dann das Spiel deutlich für sich. Nach dem Schlusspfiff durfte Sulz über einen 6:3 Sieg über BayWaLamag FC Thüringen jubeln.