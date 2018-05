FC Rätia: Wichtiger Punkt gegen Schlins

Bludenz (dk). Mit großem Kampfgeist erzielte der FC Fohrenburger Rätia Bludenz im Heimspiel gegen den Tabellendritten FC Schlins ein 1:1 und damit einen wichtigen Punkt.

In der ersten Halbzeit war Schlins besser, die Rätianer hielten jedoch in der Defensive gut dagegen. Cimpoeru Raul spielte Manndecker auf Michael Zech, der Spielmacher von Schlins wurde von ihm gut aus dem Spiel genommen. Trotzdem sind die Alpenstädter durch einen dummen Fehler in der 25. Minute durch Patrick Stark mit 0:1 in Rückstand geraten.

Rätia in der 2. Halbzeit besser

In der 2. Halbzeit musste Mujo Isakovic in der 48. Min verletzungsbedingt vom Feld. Für ihn kam der erst 16- jährige Timo Dreznijak. Die Bludenzer Mannschaft spielte teilweise gute Kombinationen, war vor allem auch mental stark. Sie versuchten die Taktik vom Chefcoach Bernd Langebner umzusetzen, was auch gut gelang und immer wieder zu gefährlichen Angriffen führte.

Dann in der 83. Minute ein Freistoß für Bludenz von links, die Mannschaft entschied, dass Timo Dreznijak schießt. Und der zirkelte den Ball gefühlvoll in die linke Ecke zum 1:1 Ausgleich.