FC Rätia: Unnötige Niederlage gegen Doren

Nach einem ruhigen Spielbeginn ohne Höhepunkte gingen die Gäste nach einem Eckball, bei dem die Bludenzer Hintermannschaft nicht optimal stand, durch Tobias Buhmann mit 0:1 in Führung. Doch die Rätianer steckten den Rückstand gut weg, wurden aggressiver und erzielten in der 19. Minute durch Nemanja Joksimovic den durchaus verdienten Ausgleich. In der 33. Minute ein dummes Foul im Rätia-Strafraum, den gerechtfertigten Elfer für die Wälder verwandelte Ljupko Vrijlic eiskalt zum 1:2 Endstand. Fazit: Die Alpenstädter haben einfach keine Konstanz im Spiel und vergeben immer wieder gute Torchancen. Der Gegner war zwar nicht stärker, wirkte aber spritziger, schneller und aktiver, zudem hatte die heimische Abwehr immer wieder Probleme. Auf das Rätia-Trainerteam wartet also noch viel Arbeit.Ausführlicher Spielbericht unter www.raetiabludenz.at

Die Rätia hält nun mit 4 Punkten Rang 10, am Sonntag, 10. September geht es um 15 Uhr auswärts gegen den FC Ruech Recycling RW Langen (3 Punkte, Rang 12).

Weitere Ergebnisse:

Rätia 1b gegen FC Mittelberg 2:1

Rätia U18 gegen FC Lauterach 0:3