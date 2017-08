FC Rätia: Klare Niederlage gegen Hittisau

Dabei begann der Nachmittag sehr schön, wurden doch alle Gäste vom neuen Rätia-Marketingleiter Bernd Langebner mit einem Schluck Bier – gesponsert von der Brauerei Fohrenburg – begrüßt.

Gleich zu Beginn übernahmen die Gäste aus Hittisau das Zepter, die Bludenzer liefen nur nebenher und wurden vom Gegner ganz klar dominiert. Vor allem Luan Ruviaro bekam die Rätia-Abwehr nicht in den Griff, trotzdem ging es mit einem schmeichelhaften 0:0 in der Halbzeitpause.

3 Tore in der 2. Halbzeit

Zu Beginn der 2. Halbzeit hatten die Bludenzer eine dicke Chance auf den Führungstreffer, der Ball wollte aber einfach nicht über die Linie. Besser machten es die Wälder: Die Bludenzer wurden überlaufen, Pass zur Mitte und Kleyton Junior Agostini setzte in der 51. Minute das Leder zum 0:1 in die Maschen. Gleich in der 52. Minute hämmerte Luan Ruviaro mit einem Superschuss den Ball zum 0:2 ins Kreuzeck. In der 65. Minute wurde der Rätianer Rene Grundner nach einem schweren Foul vom ausgezeichneten Schiedsrichter Martin Dichtel vorzeitig in die Kabine geschickt. Den Schlusspunkt setzte dann in der 70. Minute nochmals Luan Ruviaro mit dem 0:3 Endstand. Fazit vom enttäuschten Obmann Stefan Fussenegger: „Unsere Stärken wie Teamgeist, Kampf und Wille waren an diesem Tag leider nicht vorhanden.“ Auch die Rätia 1b verlor an diesem Tag gegen Göfis mit 4:0. Die Rätia liegt nun mit 1 Punkt auf Rang 10 und trifft am Samstag, 26. August um 17 Uhr auswärts auf den SK Bürs, der mit 0 Punkten auf Rang 11 liegt.

Ausführlicher Spielbericht unter www.raetiabludenz.at