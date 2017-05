FC RÃ¤tia: Hart erkÃ¤mpfter Punkt gegen GÃ¶tzis

Bei heißem Wetter entwickelte sich kein gutes Spiel, es gab auch keine nennenswerten Szenen, es war eher ein Abtasten auf beiden Seiten. Die einzig gute Aktion war in der 23. Minute ein Freistoß für Bludenz, der aber den Weg ins Tor nicht fand. Die Schlussphase der 1. Halbzeit gehörte den Gästen, sie hatten dicke Möglichkeiten zur Führung, aber wie so oft konnten sich die Alpenstädter auf ihren Goalie Jovan Petrovic verlassen.

2. Halbzeit Götzis stärker

Auch zu Beginn der 2. Halbzeit hatten die Gäste sehr gute Einschussmöglichkeiten, die allerdings ungenützt blieben. Die Städtle-Kicker hatten nur eine gute Chance: Nach einem Vorstoß von Tolga Saf und einem guten Pass auf Nemi Joksimovic ließ dieser mit einem Kabinettstück zwei Götzner aussteigen, scheiterte aber am gegnerischen Goalie. Götzis übernahm spielerisch immer mehr das Kommando, die Rätia konnte aber mit großem Willen und Kampfgeist den wichtigen Punkt ins Trockene bringen.

Fazit: Es war kein gutes Spiel, aber die Mannschaft versuchte die taktischen Vorgaben von Trainer Bernd Langebner umzusetzen. Ziel in den beiden letzten Spielen ist es, sich endgültig von der Relegation zu verabschieden und den Klassenerhalt zu schaffen. Die Rätia liegt nun mit 25 Punkten auf Rang 12, in der Runde 24 geht es am Samstag 3. Juni um 17 Uhr auswärts gegen den FC Lingenau, der mit 23 Punkten auf Rang 13 liegt.

Weitere Ergebnisse:

1B Bludenz:Bürs 2:1

U16 Bludenz:Klostertal 4:1

U14 Bludenz:Rotachtal 2:1

U13A Bludenz:Hatlerdorf 2:4

U11B Hard:Bludenz 0:16