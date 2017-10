FC Rätia: Endlich ein Punkt zu Hause

Vor Spielbeginn musste Rätia-Coach Martin Wachter kurzfristig Tolga Saf durch den erst 17-jährigen Timo Drezinjak ersetzen, der in seinem Debut eine Superleistung ablieferte. Die Altenstädter setzten zwar von Anfang an die Bludenzer Abwehr unter Druck, doch das Torglück war auf Seiten der Alpenstädter, die durch Rene Grundner die 1:0 Pausenführung erzielten.

Altenstadt hatte mehr vom Spiel

Nach der Pause dominierte Altenstadt das Spiel nach Belieben und erzielte in der 65. Minute durch Niklas Oswald den verdienten Ausgleich zum 1:1. Doch in der 75. Minute bekamen die Gäste den Ball nicht vom Tor weg, Marc Bertelt ließ sich die Chance nicht entgehen und schoss zum 2:1 für die Hausherren ein. In der 95. Minute eine zweifelhafte Entscheidung des Schiedsrichters, der nach einem sauberen Zweikampf auf Foul gegen Bludenz entschied, den Freistoß verwandelte Marcel Ladinek unhaltbar zum verdienten 2:2 Ausgleich. In Summe nach dem Spielverlauf ein doch etwas glücklicher Punkt für die Bludenzer, die ihr Potential nicht ganz abrufen konnten.

Ausführlicher Spielbericht: www.raetiabludenz.at

Der FC Fohrenburger Rätia Bludenz liegt nun mit 9 Punkten auf Rang 9 und trifft am Samstag, 7. Oktober um 15.30 Uhr auswärts auf den FC Raiffeisen Viktoria 62 Bregenz (7 Punkte, Rang 11).

Weitere Ergebnisse:

1b Spg.Hochmontafon:Bludenz 3:4

U18 BW Feldkirch:Bludenz 4:1

U14 Koblach:Bludenz 1:6

U12 Nenzing:Bludenz 5:1

U10 Schruns:Bludenz 5:4

U9 Bludenz:Spg.Großwalsertal 9:0