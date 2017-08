FC Rätia: Ein Punkt zum Saisonstart

Das Match begann mit einer kalten Dusche für die Alpenstädter: Nach einem schweren Abwehrfehler in der 2. Minute netzte der Walser Christian Jenny eiskalt zum 1:0 ein. Im Gegenzug konnte Baris Özbir im Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden und verwandelte den gegebenen Elfer zum 1:1. In der 20. Minute erhöhte dann Hannes Rinderer mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:1 für die Walser.

In der 2. Halbzeit spielbestimmend

In der 2. Halbzeit waren die Rätianer dann die spielbestimmende Mannschaft und wurden dafür in der 66. Minute mit einem wunderschönen Tor von Kapitän Nemi Joksimovic zum 2:2 belohnt. Fazit: Die Mannschaft vom Trainerteam Martin Wachter und Sebi van Dellen zeigte zwar noch diverse Abstimmungsprobleme, bot aber insgesamt eine sehr gute Leistung, was auch von Obmann Stefan Fussenegger lobend anerkannt wurde.

Samstag, 19.08. Heimspiel gegen Hittisau

Der FC Fohrenburger Rätia Bludenz liegt nun mit einem Punkt auf Rang 7 und trifft in der 2. Runde auf den Tabellenführer KFZ Hagspiel FC Hittisau. Anpfiff in der Bludenzer Sparkassen Sportarena ist am Samstag, 19. August 2017 um 15.30 Uhr. Die Bludenzer hoffen auf zahlreiche Fans.

