FC Rätia: Der Kampf geht weiter

Das Spiel begann mit einem Abtasten auf beiden Seiten, wobei Lingenau versuchte, das Spiel zu machen. Die Wälder hatten mehr Willen investiert, um ein Tor zu machen, die Rätianer spielten zu sehr auf Abwarten, konnten aber die sich doch bietenden Chancen nicht nützen. So endete ein turbulentes Spiel schließlich mit 0:0. Besonders schmerzhaft für die Bludenzer, dass nach dem unverständlichen Ausschluss von Rene Grundner und dem gerechtfertigten Platzverweis von Tolga Saf zwei sehr wichtige Spieler gegen den FC Langen fehlen werden. Die beiden Mannschaften halten derzeit bei 26 Punkten und liegen auf Platz 11 bzw. 12. Spielbeginn in der Bludenzer Sparkassen Sport Arena am Samstag, 10. Juni ist um 18 Uhr. Liebe Rätia-Fans, unterstützt bitte euer Team durch zahlreichen Besuch!

