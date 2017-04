FC Rätia: Bittere Niederlage gegen den Tabellenführer

Nach der 4:1 Niederlage gegen Sulz setzte es im Heimspiel gegen den Tabellenführer Viktoria Bregenz eine empfindliche 1:5 Schlappe. Für die stark ersatzgeschwächten Bludenzer begann das Spiel mit einer richtigen Watschen, denn die Bregenzer erzielten mit ihrem ersten Angriff in der 2. Minute durch Manfred Albrecht bereits das 0:1. In der 12. Minute erhöhte Djamel Eddine Yachir nach einem schweren Abwehrfehler auf 0:2, in der 20. Minute musste Rätia-Keeper Jovan Petrovic zum 3. Mal hinter sich greifen. Torschütze Mustafa Kazar.

Ehrentreffer in der 2. Halbzeit

Die 2. Halbzeit begann mit einem weiteren Rückschlag, nach einem unglücklichen Handspiel im Strafraum verwandelte Mustafa Kazar den fälligen Elfmeter zum 0:4, derselbe Spieler traf auch in 64. Minute zum 0:5. Dann kam die beste Zeit für die Alpenstädter, die gute Chancen von Mujo Isakovic, Nemanja Joksimovic und Muzaferovic Adem allerdings nicht verwerten konnten. Den Ehrentreffer zum 1:5 erzielte schließlich in der 72. Minute nach einem guten Angriff Mujo Isakovic. Fazit: Durch die vielen Ausfälle von Stammspielern und den kleinen Kader hatte Trainer Bernd Langebner kaum noch Alternativen. Die Rätia kämpfte brav und hatte insgesamt mehr Chancen als Bregenz, konnte diese aber nicht umsetzen. Bludenz liegt nun mit 18 Punkten auf Rang 12, am Sonntag, 30. April geht es um 14 Uhr auswärts gegen den FC Hittisau, der mit 20 Punkten auf Rang 9 platziert ist.

Weitere Ergebnisse:

1 b FC Rätia gegen Satteins 3:3

U12 Rätia gegen Nüziders 0:7

U13 B Rätia gegen Bürs 7:0

U 14 DSV gegen Bludenz 1:0

U11 Thüringen gegen Bludenz 1:0

U9 Thüringen gegen Bludenz 4:0

www.raetiabludenz.at