FC-Oldies laden zum traditionellen Turnier

Am Samstag feiert das Kult-Turnier des FC Dornbirn 20. Jubiläum.

Dornbirn. Nach dem Turniersieg des FC Dornbirn beim Hallenmasters in Wolfurt, steht am kommenden Samstag, den 13. Jänner das nächste Highlight für die Rothosen an: Das traditionelle Altherren-Turnier in der Messesporthalle 1.

„Heuer feiern wir dazu noch ein besonderes Jubiläum! Bereits zum 20. Mal veranstalten unsere FCD-Altherren dieses beliebte Hallenturnier in Dornbirn“, so Günther Stoß vom Organisations-Komitee. Nach dem Tod des Ehrenspielführers Fritz Rafreider, wurde das Turnier zu seinen Ehren umbenannt. Beim inzwischen 11. Fritz-Rafreider-Gedächtnisturnier gibt es auch einige Neuerungen. So wird erstmals mit einem Futsal-Ball gespielt. Das Turnier findet wiederum in der modernen Ballsporthalle in der Messehalle 1 statt. Gespielt wird ohne Bande, dafür aber auf die normalen Hallenfußballtore.

Teilnehmer aus dem In- und Ausland

Für das bereits legendäre Turnier haben sich auch heuer zehn Mannschaften aus drei Ländern angemeldet. So sind neben dem Gastgeber FC Dornbirn auch der FC Schwarzenberg, SW Bregenz, RW Rankweil, FC Wolfurt, FC Koblach, FC Andelsbuch, ATSV Hard sowie der TSV Tettnang und der FC Arbon am Start. Das Turnier beginnt am Samstag um 10.30 Uhr. Für die Besucher ist auch 2018 bestens gesorgt. Die Halle wird vom bewährten Gastro-Team der Altherren bewirtet. „Wir freuen uns auf tolle Spiele und viele Besucher des gepflegten Hallenfußballs. Es werden wieder viele ehemaligen Aktive am Ball und Parkett zu bestaunen sein“, verspricht Günther Stoß. Der Titelverteidiger ist übrigens der Gastgeber – FC Dornbirn.

Veranstaltungstipp:

11. Fritz-Rafreider-Gedächtnisturnier

Wann: 13. Jänner 2018

Wo: Messesporthalle 1 in Dornbirn

Beginn:

Vorrunde A: 10.30 Uhr Vorrunde B: 13.00 Uhr

FC Schwarzenberg TSV Tettnang

SW Bregenz FC Arbon

RW Rankweil FC Koblach

FC Wolfurt FC Andelsbuch

FC Dornbirn ATSV Hard