FC Nenzing nun Tabellenschlusslicht, Vonbrül verschießt Elfer in Egg

Nenzing startete perfekt und ging bereits nach 2 Minuten mit 1 : 0 in Führung. Mike Vonbrül konnte einen Abwehrfehler ausnutzen und schoß trocken ein.

Kurze Zeit später dann eine schöne Einzelleistung von Dario Müller , er brachte den Ball aber leider nicht genau zu Mitspieler und so blieb es beim 1 :0.

Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Egger aber die Initiative und wir verloren komplett den Faden. Zu wenig Aggressivität, schlampige Zuspiele und ein miserables Zweikampfverhalten ermöglichte dem Heimteam immer mehr Chancen und diese nutzten sie auch.

Zuerst in der 25. Minute nach einer schönen Kombination mit dem 1 : 1 und 10 Minuten später sogar die Führung für Egg: Wieder waren wir einen Schritt zu spät und im Strafraum ist das fatal. Den fälligen Elfmeter verwandelte Murat Gerdi zum 2 : 1. Bis zur Pause blieb es bei diesem Spielstand – es war alles noch offen. Nach dem Seitenwechsel übernahm Nenzing das Kommando und hatte bereits in der 50. Minute mit einem Elfmeter (nach Foul an Dario Müller) die große Chance auf den Ausgleich.

Leider schoss Mike Vonbrül zu unplatziert und der Torhüter konnte abwehren.

Egg beschränkte sich in der Folge auf´s Kontern und Nenzing versuchte meist mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Es gab auch einige gute Möglichkeiten, u.a. wurden 2 Tore nach knappen Abseitsentscheidungen ab erkannt. Nenzing bemühte sich aber weiter und drängte die Heimmannschaft immer mehr in die Defensive. Leider wurden die sich ergebenden Chancen nicht genutzt und so blieb es am Ende beim knappen 2 : 1 Sieg der Egger.

Schade, dass die erste Halbzeit komplett verschlafen wurde – die Bemühungen in Halbzeit 2 waren letzten Endes erfolglos und mit dieser Niederlage rutschen wir auf den letzten Tabellenplatz ab. Ab jetzt heißt es kratzen und beißen – sonst wird es richtig eng.