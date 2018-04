FC Nachwuchs bekommt ein neues Stübli

Vergangene Woche erfolgte im Stadion an der Holzstraße der Spatenstich zum neuen FC Lustenau Nachwuchsstübli.

Lustenau Nachdem vor rund drei Jahren die in die Jahre gekommenen Umkleidekabinen am FCL Platz einem neuen funktionalen Gebäude wichen, waren auch die Tage des ehemaligen Nachwuchsstübli gezählt. In einer zweiten Bauetappe entsteht nun „im Holz“ ein neues Stübli und Clubheim.