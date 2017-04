“FC La Paz”: FARC-Guerilla gründet Fußball-Klub

Demnach soll eine Mannschaft des Klubs in der zweiten Liga des Landes an den Start gehen, zudem sind eine U-20-Mannschaft und ein Frauenteam geplant. Die Teams sollen sich aus Ex-Kämpfern, Opfern des Konfliktes und Bewohnern der vom Guerillakrieg betroffenen Gemeinden zusammensetzen.

Die Initiative wird von der Organisation “Futbol y Paz” unterstützt und gehe auf eine Idee des früheren Nationalspielers Alfonso Canon zurück, hieß es. Auch frühere Fußballprofis wie Faustino Asprilla, einer der erfolgreichsten Kicker des Landes, seien als Unterstützer dabei.

Damit soll der Friedensprozess auch sportlich mit Leben gefüllt und die Aussöhnung mit den vom Konflikt betroffenen Menschen gefördert werden. Ex-Guerilleros soll eine Perspektive geboten werden, um dauerhaft dem bewaffneten Kampf abzuschwören. Die Heimspiele sollen im Stadion “La Paz” in Apulo im Departement Cundinamarca ausgetragen werden, 100 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bogota.

Bis Mai sollen alle knapp 7.000 FARC-Guerilleros unter UNO-Aufsicht in 26 sogenannten Friedenscamps die Waffen abgegeben haben, bevor sie ein neues Leben beginnen. Allerdings gibt es Sorgen, dass andere Banden die Kontrolle in bisher von der FARC kontrollierten Gebieten übernehmen könnten, etwa um den Drogenhandel fortzuführen. Die FARC streben auch die Gründung einer Partei an.

Präsident Juan Manuel Santos erhielt für den Vertrag mit der Guerilla den Friedensnobelpreis. In dem Konflikt in Kolumbien starben seit 1964 mehr als 220.000 Menschen.

