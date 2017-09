FC Köln unterlag Arsenal in London nach 1:0-Führung

Bellerin sorgte kurz vor Schluss für den 3:1-Endstand für Arsenal - © APA (AFP)

Der 1. FC Köln ist nach 25-jähriger Absenz mit einer Niederlage in den Fußball-Europacup zurückgekehrt. Zum Auftakt der Europa League verlor die Truppe von Trainer Peter Stöger am Donnerstagabend bei Arsenal in London nach 1:0-Führung noch mit 1:3. Die Partie war aus Sicherheitsgründen erst mit einer einstündigen Verspätung angepfiffen worden.