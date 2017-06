FC Hittisau verlor in Altenstadt

In einem munteren Spiel sahen die Zuschauer eine spielerisch starke Heimelf, welche in Halbzeit eins mehr von der Partie hatte. Nach der einen oder anderen Halbchance gingen die Oberländer nach einem schnellen Konterangriff in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später gelang unserem Team aber postwendend der Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Spielstand wurden dann auch die Seiten gewechselt.

Auch in Halbzeit zwei sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Die Heimmannschaft konnte die spielerisch stärkere Elf stellen. Allerdings wirkte der KFZ Hagspiel FC Hittisau im zweiten Durchgang offensiv präsenter und erspielte sich zwei gute Torchancen, welche aber in nichts Zählbares verwertet werden konnte. Durch einen Doppelschlag in der 75. bzw. 77. Minute fiel für den TSV Altenstadt dann die Vorentscheidung. Nun beschränkten sich die Oberländer auf die Spielkontrolle und unser Team war nicht mehr in der Lage, offensiv nochmals Druck aufzubauen. Alles in allem, auf Grund der spielerischen Überlegenheit, ein verdienter Erfolg der Heimmannschaft.

Mit einer starken Vorstellung konnte unsere 1b-Mannschaft dem Aufstiegsaspiranten aus Hard auswärts ein 0:0 abtrotzen.

Vorschau KFZ Hagspiel FC Hittisau – SV Ludesch:

Am Samstag, dem 10. Juni 2017 um 17.00 Uhr findet das letzte Heimspiel der Saison 2016/17 für den KFZ Hagspiel FC Hittisau statt. Dabei empfangen wir mit dem SV Ludesch ein Team, welches aktuell auf einem direkten Aufstiegsplatz in die Landesliga steht und auch die stärkste Rückrundenmannschaft stellt. Für die Martinovic-Elf also zum Heimabschluss nochmals ein absoluter Härtetest. Die hoffentlich zahlreich erscheinenden heimischen Fans erwarten sich von der Mannschaft nach den letzten zwei Heimpleiten zumindest in kämpferischer Hinsicht vollsten Einsatz. Vielleicht könnten wir den Gästen in sportlicher Hinsicht ein Bein stellen.

Im Vorspiel trifft unsere 1b-Mannschaft um 14.30 Uhr auf den FC Mäder. Auch diese Jungs hätten sich nach einer tollen Rückrunde viele Zuschauer verdient. Als Spieltagsponsor konnte die Firma Banner Batterien Österreich gewonnen werden.