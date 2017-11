FC Hittisau verlor beim Herbstmeister Altenstadt

Mit einer 3:0 Auswärtsniederlage beim TSV Altenstadt verabschiedet sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau in die Winterpause.

Unser Team musste beim Herbstmeister stark ersatzgeschwächt antreten. Trotzdem konnten wir die Partie in Halbzeit eins halbwegs offen gestalten und die Offensive der Oberländer weitgehend neutralisieren. Nach einer guten halben Stunde verloren wir verletzungsbedingt einen weiteren Spieler. Doch unsere Mannschaft verteidigte weiterhin geschickt und ließ kaum etwas zu. Offensiv gefährlich wurden wir selbst allerdings auch nicht. So ging es folgerichtig mit einem 0:0-Remis in die Halbzeitpause.