FC Hittisau siegt in Hatlerdorf

Einen knappen 2:1 Auswärtserfolg konnte der KFZ Hagspiel FC Hittisau beim SC Hatlerdorf feiern.

Das Spiel nahm gleich zu Beginn Fahrt auf und unser Team konnte bereits in der fünften Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Doch die Gastgeber ließen sich dadurch nicht beirren und kamen in Minute 13 zum Ausgleichstreffer. In weiterer Folge sahen die Zuschauer eine Partie, in welcher beide Mannschaften versuchten, den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. Unserem Team war es vorbehalten, durch einen Elfmeter in der 26. Minute mit 2:1 in Führung zu gehen. Dies sollte gleichzeitig auch der Halbzeitstand bleiben.