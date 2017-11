FC Hard hat genug - Rückzug aus der Regionalliga!

Hard In Hard wird im Sommer ein Schlussstrich unter 29 Jahre Regionalliga-Fußball gezogen. Zu diesem Schritt entschloss sich die Klubführung rund um Obmann Gerald Kleiner.

Wirtschaftliche Gründe, so heißt es seitens des Vereinsvorstandes, zwingen den Vorarlberger Traditionsklub zu dieser Maßnahme. Der freiwillige Rückzug aus der Westliga wird auch durch die beschlossene Ligareform begünstigt. Allerdings ist diese ja noch nicht endgültig durch, denn die Gegner der Reform haben ja eine außer­ordentliche Hauptversammlung – am 29. November im Löwensaal in Hohenems – erzwungen.