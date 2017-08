FC Fohrenburger Rätia Bludenz setzt weiter auf Eigenbauspieler

Unter der Vereinsführung von Obmann Stefan Fussenegger will man in der kommenden Saison den eingeschlagenen Weg mit jungen eigenen Spielern weitergehen. Die Rätia hat in den letzten 10 Jahren unter der Führung von Ingo Bickel, Matthias und Andrea Trummer und Bernd Langebner eine sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet und enorm viel investiert. Namhafte Nachwuchstrainer wie Didi Messner, Lorimer Miscu, Günter und Didi Berchtold, Shevat Shabani, Peter Rüdisser, Dzemo Neslanovic, Wilfred Wagt schafften mit ihrem unermüdlichen Einsatz die Basis für diesen Weg. Mit Mario Franzoi verfügt der Club seit mehr als einem Jahrzehnt über einen ausgezeichneten Tormanntrainer für den Nachwuchs. „Jetzt muss es uns gelingen in den nächsten Spielsaisonen weitere eigene Nachwuchsspieler einzubauen“, so Obmann Stefan Fußenegger.

Aktuell im Kampfmannschaftstraining stehen aus der kommenden U18 Mannschaft die erst 16-jährigen Martin Vonbrül, Timo Dreznjak, Amer Topalovic und Golie Florian Tagwerker. Ganz erfreut zeigt sich die Vereinsleitung, dass nach Jovan Petrovic mit Florian Tagwerker schon wieder ein Tormanntalent aus dem eignen Nachwuchs in der Pipeline steht.