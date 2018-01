FC Dornbirn und FC Wolfurt im Halbfinalkrimi ins Finale

Die dritte Halbfinalgruppe im Wolfurter Hallenmasters war schon das vorweggenommene Finale. Erst in den letzten zwei Gruppenspielen wurden die beiden Aufsteiger ermittelt.

Es wird wahrscheinlich oder zumindest gut möglich keinen Premierensieger bei der 22. Auflage des Wolfurter Hallenmasters geben, oder trägt sich mit Hausherr FC Wolfurt doch ein neuer Champion in die lange Siegerliste des Bandenzauber in der Hofsteiggemeinde ein. Traditionell am Dreikönigstag wird um 11 Uhr der finale Tag in der sicher gut gefüllten Hofsteighalle in Wolfurt angepfiffen. Seit dem 19. Dezember 2017 hatten sich 86 Mannschaften durch den Qualifikations-„Dschungel“ gekämpft. Morgen endet nun das Turnier um die inoffizielle Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft. Zuvor werden in der vierten Halbfinalgruppe noch die letzten zwei Finaltickets vergeben. Mit Dornbirner SV, Andelsbuch, Feldkirch und FC Dornbirn sind noch vier ehemalige Wolfurt-Sieger mit im Rennen um die begehrte Siegertrophäe. Die dritte Halbfinalgruppe war schon das vorweggenommene Finale. Erst in den letzten zwei Gruppenspielen wurden die beiden Aufsteiger ermittelt. Besonders das Aufeinandertreffen von Wolfurt und Höchst brachte Hochspannung pur. Erst der achte Elfmeter entschied die hochstehende Begegnung zugunsten von Wolfurt. Der große Held war Wolfurt-Keeper Laurin Godula, welcher die Strafstöße von Danijel Gasovic und Frederik Meier spektakulär abwehrte. Verteidiger Nebojsa Balsic ließ die Elf um Neocoach Peter Sallmayer mit dem entscheidend verwerteten Elfer jubeln. Dabei führte Höchst durch Danijel Gasovic und hatte durch einen Stangenschuss von Dolunay Ücüncü Pech. Damit steht Wolfurt zum insgesamt zehnten Mal im Finale und will endlich den Turniersieg fixieren. Im Dornbirner Derby setzte sich der große FC gegen den Lokalrivalen Admira klar mit 4:0 durch und hat ebenfalls gute Chancen zum zweiten Mal den Masterssieg zu holen. Bei den Rothosen glänzte vor allem Lukas Allgäuer und Christoph Domig An Spannung und Dramatik wird es im Achterfinale nicht fehlen.