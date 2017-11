FC Dornbirn-Torjäger Culafic gestorben

Der FC Mohren Dornbirn trauert um Mischa Culafic. Der 56-jährige Serbe ist nach einem Herzinfarkt allzufrüh verstorben.

Miodrag Culafic kam am 01.07.1987 aus Serbien zum FCD, wo er unter Trainer Günther Tschemernjak auf Anhieb als Stürmer groß eingeschlagen hat. Er wurde damals mit seinem Landsmann Nescha Culjkovic bei uns verpflichtet. Die beiden verstanden sich auf Anhieb mit ihren Mannschaftskollegen und waren sehr beliebt. Mischa war ein typischer Mittelstürmer, körperlich präsent und sehr Kopfballstark. Mit seinen Toren hatte er auch maßgebliche Anteil am Meistertitel in der RL-West. In der Saison 88/89 ist er mit dem FCD dann in die damalige 2. Division aufgestiegen.